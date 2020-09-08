انضباط الجبلاية تغرم مرتضى منصور 100 ألف جنيه لهجومه على الحكام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلنت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، عقوباتها بعد إحالة 10 أسماء للجنة بسبب انتقاد الحكام، وجاءت العقوبات كالتالي:
مرتضى منصور غرامة مالية 100 ألف جنيه
عدلي القيعي غرامة مالية 50 ألف جنيه
خالد مهدي توبيخ
أمير مرتضى حفظ
فرج عامر 50 ألف
سعيد لطفي غرامة مالية 50 ألف جنيه
طارق يحيي غرامة مالية 50 ألف جنيه
طارق هاشم توبيخ
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