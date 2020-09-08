انضباط الجبلاية تغرم مرتضى منصور 100 ألف جنيه لهجومه على الحكام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، عقوباتها بعد إحالة 10 أسماء للجنة بسبب انتقاد الحكام، وجاءت العقوبات كالتالي: مرتضى منصور غرامة مالية 100 ألف جنيه عدلي القيعي غرامة مالية 50 ألف جنيه خالد مهدي توبيخ Advertisements أمير مرتضى حفظ فرج عامر 50 ألف سعيد لطفي غرامة مالية 50 ألف جنيه طارق يحيي غرامة مالية 50 ألف جنيه طارق هاشم توبيخ

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