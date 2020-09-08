أليو ديانج يهدى رامى ربيعة "الزي الرسمى" فى مالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم أليو ديانج لاعب وسط النادى الأهلى هدية إلى رامى ربيعه مدافع الفريق، وذلك عقب عودة ديانج من رحلته الأخيرة إلى مالى، حيث سافر للإطمئنان على أسرته قبل الالتحاق بالفريق، وجاءت الهدية عبارة عن جلباب مصمم على الطراز التقليدى فى مالى، وارتدى رامى ربيعه الجلباب وعلق "شكرا لك يا أخي على هذه الهدية الرائعة ".
رامى ربيعة
من جانبه، عبر رامي ربيعة، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب حرس الحدود، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، وقال رامي في تصريحات تليفزيونية إن الفوز جاء في وقت مثالي أمام منافس قوي قدم مباراة جيدة، وكان خصمًا عنيدًا طوال الوقت، مطالبًا الجماهير بالصبر على الفريق ومساندته في الفترة الحالية للتتويج بالدوري والاستعداد لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وأضاف أن جميع عناصر الفريق يعملون بشكل جماعي، ويتحلون بروح المسئولية، ويبذلون كل الجهد لتحقيق الانتصارات وحصد البطولات، بهدف إسعاد جماهير الفانلة الحمراء.
خاض الاهلي مباراة الحدود بتشكيل، مكوّن من: محمد الشناوي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، علي معلول، أليو ديانج، حمدي فتحي، أحمد الشيخ، جيرالدو، أليو بادجي ومروان محسن، وجاء على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة وأجايي ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري.
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