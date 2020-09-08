شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج يهدى رامى ربيعة "الزي الرسمى" فى مالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم أليو ديانج لاعب وسط النادى الأهلى هدية إلى رامى ربيعه مدافع الفريق، وذلك عقب عودة ديانج من رحلته الأخيرة إلى مالى، حيث سافر للإطمئنان على أسرته قبل الالتحاق بالفريق، وجاءت الهدية عبارة عن جلباب مصمم على الطراز التقليدى فى مالى، وارتدى رامى ربيعه الجلباب وعلق "شكرا لك يا أخي على هذه الهدية الرائعة ".



رامى ربيعة

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من جانبه، عبر رامي ربيعة، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب حرس الحدود، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، وقال رامي في تصريحات تليفزيونية إن الفوز جاء في وقت مثالي أمام منافس قوي قدم مباراة جيدة، وكان خصمًا عنيدًا طوال الوقت، مطالبًا الجماهير بالصبر على الفريق ومساندته في الفترة الحالية للتتويج بالدوري والاستعداد لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف أن جميع عناصر الفريق يعملون بشكل جماعي، ويتحلون بروح المسئولية، ويبذلون كل الجهد لتحقيق الانتصارات وحصد البطولات، بهدف إسعاد جماهير الفانلة الحمراء.

وحقق الأهلي فوزاً مُثيراً على حرس الحدود بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما باستاد المكس بالأسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ25 لبطولة الدوري الممتاز، سجل وليد سليمان هدف الأهلي الأول في الدقيقة 85، وأضاف قفشة الهدف الثاني في الدقيقة القبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع، وبذلك رفع الأهلي رصيده إلى 68 نقطة ويتربع على قمة الدوري فيما تجمد رصيد الحرس عند 26 نقطة ويبقي في المركو الثالث عشر وبات الأهلي في حاجة إلى 8 نقاط لحسم اللقب رسمياً بعدما حلّق نسر القلعة الحمراء فوق "حدود" الدوري الليلة بالفوز على الحرس .

خاض الاهلي مباراة الحدود بتشكيل، مكوّن من: محمد الشناوي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، علي معلول، أليو ديانج، حمدي فتحي، أحمد الشيخ، جيرالدو، أليو بادجي ومروان محسن، وجاء على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة وأجايي ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري.