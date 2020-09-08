شكرا لقرائتكم خبر عن "دروس خصوصية" من على ماهر للاعبى المصرى استعدادا لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقوم على ماهر المدير الفنى للمصرى البورسعيدى بدروس خصوصية للاعبى فريقه بالإجتماع مع كل لاعب على حدى وإعادة الأخطاء التى وقع فيها بجانب وجود محلل الأداء ويقوم المدير الفنى بسرد الوقائع على السابورة لكل لاعب، ويحاول على ماهر معالجة كافة الأخطاء التى يقع فيها اللاعبين خاصة الدفاعية قبل مواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل فى الجولة الـ26 للدورى فى ظل حاجة الفريق لنقاط المباراة للتقدم خطوة فى جدول الدورى.

كان فريق المصرى قد نجح فى تحقيق التعادل الإيجابى بهدف لمثله أمام إنبى فى الجولة الأخيرة وسط تحسن ملحوظ فى المستوى الفنى لجميع اللاعبين.

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من ناحية أخرى، عاد عماد فتحى صانع ألعاب المصرى البورسعيدى للتدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه تماما من الإصابة بالرباط الصليبى التى أبعدته عن صفوف الفريق منذ نهاية الموسم الماضى.

كان مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية حرص على زيارة معسكر الفريق المغلق بمقر إقامته بأحد فنادق برج العرب وذلك قبل 24 ساعة من المواجهة المرتقبة امام إنبى فى الجولة الـ25 للدورى.

وخلال الاجتماع الذي عقد بإحدى قاعات الفندق قام سمير حلبية بالشد من أزر اللاعبين والجهاز الفنى قبل مباراة الغد، مؤكدا ثقته الكاملة في قدرة الجهاز الفني على قيادة اللاعبين لتحقيق الفوز فى مباراة الغد والعودة إلى مسيرة الانتصارات ، معربا عن ثقته الكاملة فى إمكانات لاعبى المصرى وخبراتهم الكبيرة والتي سيكون لها دورا كبيرا فى الخروج من الكبوة الحالية، مضيفا أن مجلس إدارة النادي ومعه جماهير المصرى العظيمة مستمرين فى مؤازرة الفريق وبكل قوة حتى يعود الفريق لمكانه الطبيعى وسط الكبار بجدول المسابقة.