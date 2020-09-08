شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم : تقنية الفيديو " الفار " فشلت فى مصر بسبب "عناد" الحكام وعدم العدالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد أشرف قاسم نجم الزمالك السابق أن التحكيم المصرى يعانى من مشكلة كبيرة والحكام يتاثرون بالضغوط عليهم بشكل يؤثر على قرارتهم مع كامل الاحترام ليهم كعنصر مهم في منظومة الكرة، وقال أشرف قاسم في تصريحات لليوم السابع أن تقنية الفيديو الـvar لم تضيف او تساعد الحكام في الابتعاد عن الانتقادات والاتهامات ، زادت من الضغوط عليهم والتي يفرضها جماهير الاهلى والزمالك خاصة في السوشيال ميديا .

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وكشف نجم الزمالك الأسبق أن تقنية الـ var حتى الان فاشلة في الدورى المصرى لانها لاتطبق بشكل عادل بين الفرق ، وهناك عناد غير طبيعى من الحكام في الكثير من اللعبات ، والشغل بالمزاج وهذا غير موجود في كافة الدوريات التي تعتمد على تقنية الفيديو .

أشرف قاسم أحد نجوم الكرة المصرية في جيل الثمانينات والتسعينات وساهم فى تتويج مصر بلقب أمم أفريقيا 1986 بالقاهرة عندما تصدى لركلة الحسم فى المباراة النهائية فى شباك الكاميرون، وحارسها الكبير توماس نكونو، وحرمته الإصابة من المشاركة الفعلية في كأس العالم 1990 بإيطاليا ، وشارك مع المنتخب في كأس الأمم 3 نسخ أخري أعوام 1988 بالمغرب، و1992 بالسنغال، وأخيرا في تونس 1994 .

تولي أشرف قاسم تدريب العديد من الفرق منها الأوليمبي، الشمس، طنطا، المنصورة، تليفونات بني سويف، غزل المحلة، والداخلية، عاد موخرا من رحلة تدريب في النصر العمانى بسبب أزمة كورونا وتوقف النشاط .