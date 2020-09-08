اخبار الرياضه

انضباط الجبلاية تغرم عدلى القيعى وطارق يحيى 50 ألف جنيه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن انضباط الجبلاية تغرم عدلى القيعى وطارق يحيى 50 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، توقيع غرامة مالية على عدلى القيعى مستشار التسويق بالنادى الأهلى قدرها 50 ألف جنيه، ونفس الأمر بالنسبة لطارق يحيى مدير قطاع الناشئين بنادى الزمالك بسبب هجومهم على لجنة الحكام وتقديم مذكرة ضدهم من جانب لجنة الحكام.

كما قررت اللجنة توقيع غرامة مالية على فرج عامر رئيس نادى سموحة قدرها 50 ألف جنيه لهجومه على الحكام، مع توبيخ خالد مهدى مدير الكرة بالانتاج الحربى ، بينما قررت حفظ الشكوى المقدمة ضد طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انضباط الجبلاية تغرم عدلى القيعى وطارق يحيى 50 ألف جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا