شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الاتحاد الأفريقى لكرة القدم تأسس عام 1957 بمشاركة مصر و3 دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأسس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، الذى يترأسه حاليا الملغاشى أحمد أحمد عام 1957 وشارك في تأسيسه أربع دول هى (مصر – السودان – أثيوبيا – جنوب أفريقيا)، ويضم فى عضويته حاليا 53 اتحاد كرة قدم للدول الأفريقية.. ويعتبر "كاف" هو المنظمة المسئولة عن تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية وبطولات الأندية الأفريقية (دورى أبطال أفريقيا – كأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدرالية– وغيرها) وجميع بطولات كرة القدم للكبار والناشئين. ويعتبر المصرى عبد العزيز سالم أول من ترأس الاتحاد الأفريقى من عام 1957 حتى 1958، وثانى رئيس مصرى أيضًا هو محمد عبد العزيز مصطفى من عام 1958 حتى 1968. ترأس السودانى عبدالحليم محمد الكاف فى الفترة من 1968 إلى 1972. Advertisements تولى الأثيوبى يدنكاتشيو تسيما الاتحاد فى الفترة من 1972 حتى 1987. عادت السودان إلى رئاسة الاتحاد الأفريقي عن طريق عبدالحليم محمد مرة أخرى من عام 1987 حتى 1988. تواجد الكاميروني عيسى حياتو من 1988 حتى عام 2017. تواجد الملغاشى أحمد أحمد من عام 2017 حتى الأن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معلومة رياضية.. الاتحاد الأفريقى لكرة القدم تأسس عام 1957 بمشاركة مصر و3 دول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.