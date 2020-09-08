شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يضيف عضوين جديدين لتشكيل لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسؤولو اتحاد الكرة ، الموافقة على طلب وجيه احمد رئيس لجنة الحكام بإضافة عنصرين جديدين لتشكيل اللجنة.. وطلب وجيه أحمد ضم سيد مراد نائبا لرئيس اللجنة الفنية ، ومجدي القاضي، وهو ما وافق عليه اتحاد الكرة بجانب ايمن دجيش وفهيم عمر ومجدي رزق ومحمد فاروق وجمال صدقي، كما تقرر تكليف صلاح بري بمهمة المستشار القانوني للجنة الحكام بدلا من جمال صدقي الذي تم اختياره عضوا باللجنة.

وفى السياق ذاته ، رشحت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة 25 حكما مساعدا للحصول على رخصة تقنية الفيديو خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن الـ52 حكما الحاصلين على الرخصة جميعم حكام ساحة، وهو ما لا يمنحهم الفرصة لحسم حالات الجدل فى لعبات التسلل كما حدث فى هدف وادى دجلة أمام الأهلى فى المباراة الأخيرة فى الدورى وتم إلغائه بقرار من جهاد جريشة بعد اللجوء للفار.

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وفى وقت سابق، قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق إن هدف وادى دجلة فى شباك الأهلى الذى ألغاه جهاد جريشة بعد اللجوء إلى تقنية الـ "var كان غير صحيح خاصة بعدما شهدت الواقعة جدلا تحكيميا كبيرا . وأكد رئيس لجنة الحكام السابق فى تصريحات تليفزيوينة لقناة "أون تايم سبورتس 1"، إنه كان يرفض التحليل التحكيمى خلال الفترة الماضية حتى لا يصنفه الناس أو يتهموه بالانتماء إلى أندية معينة.

وأرجع عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق، أسباب مشاكل تطبيق تقنية الفار فى الدورى المصرى لقصر مدة تدريب الحكام على استخدام التقنية الجديدة، وقال عصام عبد الفتاح فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "الحكام فى مصر تدربوا على تقنية الفار لمدة 38 يوماً فقط، رغم أن المدة اللازمة للتدريب هى ستة أشهر، لذا تحدث حالياً بعض المشاكل."