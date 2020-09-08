شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يتحدث عن خطيئة رمضان ومفاوضات بيراميدز مع أوباما وإبراهيم وسبايدر مان والان مع تفاصيل الخبر

كما أكد أحمد حسن أن نادي بيراميدز يتفاوض مع محمد إبراهيم لاعب وسط فريق مصر المقاصة، وقال: "محمد إبراهيم يلعب في مكان عبدالله السعيد وهناك إبراهيم عادل، في نفس المركز".

وتابع الصقر تصريحاته: "هل بعد كل التدعيمات سيلعب في الكونفدرالية أيضا الموسم القادم؟، خاصة ان الزمالك أصبح قريبا من المركز الثاني".

وأضاف أحمد حسن: "نحن في عالم الاحتراف، وكان يجب عليه أن يصرح بالأسباب الحقيقة وراء انتقاله لنادي بيراميدز، الأهلي منظومة احترافية أيضا ومن أفضل الأندية فى مصر" ، و الأهلي وبيراميدز يفكران بشكل جيد، وليس من العيب أن يذكر الأسباب ، لكن تصريحه بشأن انضمامه ليس بسبب الأمور المالية لم يكن موفق يجب أن يكون هناك وعي في التصريحات، ليس عيبا أن يقول عرض بيراميدز هو الأفضل ماليا".

وقال عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "رمضان صبحي قام بعمل حركة خلال التصوير أغضبت البعض، لم يكن لها داعٍ مطلقا" ، خاصة أن جمهور الأهلي كان يرى أن اللاعب له مستقبل كبير وكان هناك آمال عليه، لكن "المكايدة" أمر غريب".

وأوضح:" الأهلي أيضا في مفاوضات مع محمد إبراهيم، وطلب منه مسئولو القلعة الحمراء، التوقيع على ورقة رغبة من أجل الانضمام للفريق، خاصة في ظل منافسة بيراميدز على ضمه" ، و الأهلي لا يريد أن يدخل في منافسة مع بيراميدز على ضم أي لاعب، لذلك فأنه يسعى لحسم صفقة محمد إبراهيم والحصول على ورقة رغبة من اللاعب".

وواصل: "موضوع تكتل اللاعبين في المراكز دخل بيراميدز ظاهرة غير صحية، والفريق يحتاج إلى دعم في الخطوط الخلفية ، و الفريق في حاجة للتعاقد مع مدير فني قوي خلال الموسم القادم".

وأضاف:" بيراميدز يفاوض أيضا كريم طارق جناح فريق طلائع الجيش والمعار من بتروجت، وهو نفس مركز رمضان صبحي" ، كما فتح مسئولي بيراميدز باب المفاوضات مع يوسف أوباما لاعب الزمالك ، ومعروض عليه، واللاعب قد يرحل عن الزمالك وينتقل في الموسم المقبل، خاصة أن عقده يتبقي فيه موسم واحد".

وأردف:" بيراميدز لن يستطيع أحد منافسته على الصفقات في ظل العروض المالية الكبيرة التي يقدمها".