شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم يطالب إدارة المقاصة بسرعة حل الأزمة المادية لحسم عروض جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة، مجلس إدارة الفريق الفيومى بسرعة حسم المستحقات المادية الخاصة بلاعبى الفريق وقال إبراهيم فى تصريحت إذاعية عبر برنامج "وان تو" الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت: الأمور المادية ليست فى أفضل حال، ولكننا نتخطى هذا الأمر فى الوقت الحالى، ونسعى لإرضاء اللاعبين حتى يركزوا فى الملعب، ومجلس الإدارة منح اللاعبين شيكات فى المعسكر الماضى وسيتم صرف جزء منها قريباً، ونحل الأمور بقدر المستطاع.

أضاف: وأتمنى أن يحل مجلس الإدارة هذا الأمر سريعاً حتى لا يكون هناك قرار من إيهاب جلال، ولا نعمل مع المقاصة من أجل الفلوس، ولكن الأهم بالنسبة لنا حقوق اللاعبين.

واصل: إيهاب جلال مدرب محترف ويتلقى عروض كل يوم، ولكنه يحترم المكان الذى يعمل فيه بالتأكيد من حقه دراسة العروض، ولكنه يفكر بتأنى ودون استعجال، وفى الفترة الماضية تلقينا حوالى 3 و 4 عروض.

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استكمل: مباراة الاتحاد أعطتنا ثقة كبيرة جداً خاصة بعد الفوز على الاسماعيلى، والاعبين استجابوا لتعليمات الجهاز الفنى، وطموحنا تحقيق الفوز فى المباريات المقبلة، لا نريد التركيز فى الجدول حالياً ولا يشغلنا إلا تحقيق الانتصارات.

اختتم: محمد إبراهيم تطور مستواه ولديه إمكانيات وثقة كبيرة، وخاصة مع المساحات، والراحة النفسية كانت سبب تفوقه حالياً وليس هو وحده ولكن باقى اللاعبين أيضاً.