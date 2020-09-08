شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يكشف سر رحيله عن طنطا ومفاوضات سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، عن سر رحيله عن نادى طنطا بعد 5 أيام فقط من تولى المسئولية الفنية لأبناء السيد البدوى، وقال سامى فى تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر على إذاعة أون سبورت: أشكر المهندس فرج عامر على منحى فرصة تدريب نادي سموحة، وعلى دعمه، ونسعى لوضع الفريق فى مراكز متقدمة، وأشكر كابتن حمادة صدقى مدرب كبير وأحترمه على المستوى الشخصى وسأكمل ما قدمه.

وأضاف أحمد سامي قائلاً :" أحلامى كبيرة جداً مع سموحة، وأتمنى أن يعود لمكانته الطبيعية ، والناس فهمت رحيلى عن طنطا غلط ، و فايز عريبى رئيس نادي طنطا رجل محترم، وعندما التحقت بطنطا دربت الفريق وخضت مباراتين فى 5 أيام ولكن اعتذرت لأنه لم يكن هناك إعداد جيد للاعبين ولذلك لن تستطيع أن تستمر تحت الضغط.

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واصل: اعتذرت بعد مباراة طنطا و الاتحاد ، وقدمت اعتذارى لعلاء عكاشة مدير الكرة والموضوع انتهى وبعد ساعات انتشر الخبر، بعد ذلك بدأت مفاوضات فرج عامر وتحدث معى بعدما تأكد من اعتذارى عن تدريب طنطا.

استكمل: وقعت العقود اليوم فقط مع سموحة وكل الكلام الذى قيل غير صحيح تماماً، ولم تحدث جلسه عقب مباراة الاتحاد ، سبب اعتذارى أيضاً أنه طوال 5 أيام لم يكن هناك عقد مع طنطا ولا أى التزام.