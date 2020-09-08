شكرا لقرائتكم خبر عن هدف طاهر طاهر يزيح الحزن عن جماهير الأهلي بعد رحيل رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاح هدف طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب المنتقل في الموسم الجديد للأهلي في مرمى وادي دجلة في مواجهة الفريقين أمس الحزن من على جماهير الأهلي بعد انتقال رمضان صبحي نجم هجوم الفريق الأحمر السابق لبيراميدز رسمياً ولمدة 5 مواسم، وترى جماهير الأهلي أن مستوى طاهر محمد طاهر يؤهله لخلافة رمضان صبحي بل والتفوق عليه ومساعدة الفريق الأحمر على تحقيق الانتصارات وحصد البطولات والألقاب.

وعاد طاهر محمد طاهر للمشاركة مع المقاولون وتسجيل الأهداف لأول مرة منذ عودة النشاط الرياضى عقب توقف كورونا، وأحرز طاهر هدف التقدم لفريقه فى شباك وادى دجلة بعد نزوله بديلاً، ليحرز الهدف فى الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

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بهذا الهدف يرفع طاهر رصيده إلى هدفين خلال الموسم الجارى مع ذئاب الجبل وكان طاهر قد سجل أول أهدافه فى الموسم الجارى فى شباك سموحة بمباراة الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى العام وكان قبل 345 يوماً وبالتحديد فى 28 سبتمبر العام الماضى، خلال المباراة التى شهدت تعادل المقاولون وسموحة بهدفين مقابل هدفين.

وصل إجمالى مباريات طاهر محمد طاهر مع الذئاب منذ بدء مسيرته الكروية إلى 86 مباراة، منها 78 ببطولة الدورى، و8 بكأس مصر، أحرز خلالها 11 هدفا، و صنع 9، وحصل على 15 إنذارا وطردين، وظهر طاهر محمد طاهر مع المنتخب بقيادة خافيير اجيرى فى مباراة مصر وتونس بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والتى أقيمت نوفمبر 2018، وانتهت بفوز الفراعنة 3/2 .

فى 2017 تمت إعارته إلى نادى لوهافر الفرنسى، ولكنه عاد بعد رحلة احترافية قصيرة، ليكمل مسيرة التألق مع ذئاب الجبل، حتى أصبح الصفقة المنتظرة فى الأهلى، لم يشارك طاهر محمد طاهر مع المقاولون منذ انطلاق الموسم الجارى سوى فى ست مباريات فقط من أصل 18 لعبها ذئاب الجبل، بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية التى حرمت صانع الألعاب الشاب أيضاً من المشاركة مع المنتخب الأوليمبى فى أمم أفريقيا للشباب والتى توج بها الفراعنة ليتأهلوا إلى أولمبياد طوكيو، وأعلن النادى الأهلى عن ضم طاهر محمد طاهر كأول صفقة للقلعة الحمراء فى الميركاتو الصيفى، على أن ينضم اللاعب إلى القلعة الحمراء بداية من الموسم الجديد.