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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الزمالك يرفض إعارة عواد للباطن السعودى مجانا، الأهلى يُهدد أجايى بالرحيل فى ميركاتو الصيف.

الزمالك يرفض إعارة عواد للباطن السعودى "مجانا "

رفض نادى الزمالك إعارة حارسه محمد عواد إلي نادي الباطن السعودى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث تلقى الحارس عرضا بالإعارة إلى نادى الباطن السعودى لمدة موسم، وقام بعرضه علي مسئولي الزمالك الذين رفضوا العرض لضعف المقابل المادى.

الأهلي يُهدد أجايى بالرحيل في ميركاتو الصيف يواجه النيجيري جونيور أجايى لاعب الأهلي خطر الرحيل عن القلعة الحمراء إذا ما استمر أداؤه على هذا النحو السيئ الذى ظهر به في الفترة الأخيرة مع الفريق، وبات معه أحد العناصر التى تُمثل عبئاً على الفريق، ورغم أن جونيور أجايى كان أحد نجوم الأهلي في فترة ماضية إلا أن النظر تغيّرت له تمامًا خلال الفترة الماضية بسبب تراجع مستواه بشكل لافت للنظر لدرجة طالب معها البعض في النادي ومنهم أصوات في لجنة التخطيط للكرة بالاستغناء عن اللاعب الصيف الجارى. أسوان يتقدم بتظلم لاتحاد الكرة بعد إيقاف محمد عبد المجيد Advertisements تقدم نادى أسوان بتظلم إلى اتحاد الكرة لتخفيف عقوبة الإيقاف مباراتين ضد لاعبه محمد عبد المجيد، بعد الطرد المباشر فى مباراة سموحة الأخيرة فى الدورى، حيث قررت لجنة المسابقات بالجبلاية إيقاف اللاعب مباراتين وأخطرت أسوان رسميا بالقرار. الزمالك يخضع لتحليل الدم "رابيد تيست" اليوم استعدادًا لمواجهة سموحة يخضع لاعبو الزمالك لتحليل الدم "رابيد تيست" للكشف السريع عن فيروس كورونا المستجد، مساء اليوم، الثلاثاء، وذلك قبل انطلاق المران الجماعى المقرر إقامته فى الخامسة مساءً، حيث سيوصل الفريق الأبيض تدريباته الجماعية على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا لمواجهة سموحة فى المباراة التى ستجمع بينهما فى الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها باستاد برج العرب، بالإسكندرية، حيث سيدخل الفريق معسكرًا مغلقا غدًا الأربعاء، بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة ببرج العرب. اتحاد الكرة يعتمد التشكيل النهائى للجنة الحكام.. اعرف التفاصيل اعتمدت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، التشكيل النهائى للجنة الحكام بعد إجراء بعض التعديلات عليه، ويضم اللتشكيل كل من وجيه أحمد رئيس اللجنة وعزب حجاج مدير اللجنة، وفى العضوية كل من أيمن دجيش وفهيم عمر ومحمد فاروق ومجدى رزق، على أن يتم الاعلان الرسمى خلال الساعات المقبلة بعد الاستقرار على المسئول المالى للجنة وكذلك أعضاء العلاقات العامة باللجنة.

يرفض الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، المجازفة بإشراك المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق الأبيض، في المواجهة المقبلة أمام سموحة، فى المباراة المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء بعد غد الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، والتي ستقام على ستاد برج العرب فى الإسكندرية، لذا يحرص الجهاز الفنى للأبيض على تأهيل اللاعب بأفضل صورة من الإصابة التي لحقت به في العضلة الضامة.

كارتيرون يدرس الدفع بكاسونجو أساسيا أمام سموحة

يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك الدفع بالكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق الأول في التشكيل الأساسى للفريق أمام سموحة، في المباراة المقرر إقامتها الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ25 للدورى، والتى ستقام على استاد برج العرب.