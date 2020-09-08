- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الزمالك يرفض إعارة عواد للباطن السعودى مجانا، الأهلى يُهدد أجايى بالرحيل فى ميركاتو الصيف.
الزمالك يرفض إعارة عواد للباطن السعودى "مجانا "
رفض نادى الزمالك إعارة حارسه محمد عواد إلي نادي الباطن السعودى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث تلقى الحارس عرضا بالإعارة إلى نادى الباطن السعودى لمدة موسم، وقام بعرضه علي مسئولي الزمالك الذين رفضوا العرض لضعف المقابل المادى.
الأهلي يُهدد أجايى بالرحيل في ميركاتو الصيف
يواجه النيجيري جونيور أجايى لاعب الأهلي خطر الرحيل عن القلعة الحمراء إذا ما استمر أداؤه على هذا النحو السيئ الذى ظهر به في الفترة الأخيرة مع الفريق، وبات معه أحد العناصر التى تُمثل عبئاً على الفريق، ورغم أن جونيور أجايى كان أحد نجوم الأهلي في فترة ماضية إلا أن النظر تغيّرت له تمامًا خلال الفترة الماضية بسبب تراجع مستواه بشكل لافت للنظر لدرجة طالب معها البعض في النادي ومنهم أصوات في لجنة التخطيط للكرة بالاستغناء عن اللاعب الصيف الجارى.
أسوان يتقدم بتظلم لاتحاد الكرة بعد إيقاف محمد عبد المجيد
تقدم نادى أسوان بتظلم إلى اتحاد الكرة لتخفيف عقوبة الإيقاف مباراتين ضد لاعبه محمد عبد المجيد، بعد الطرد المباشر فى مباراة سموحة الأخيرة فى الدورى، حيث قررت لجنة المسابقات بالجبلاية إيقاف اللاعب مباراتين وأخطرت أسوان رسميا بالقرار.
الزمالك يخضع لتحليل الدم "رابيد تيست" اليوم استعدادًا لمواجهة سموحة
يخضع لاعبو الزمالك لتحليل الدم "رابيد تيست" للكشف السريع عن فيروس كورونا المستجد، مساء اليوم، الثلاثاء، وذلك قبل انطلاق المران الجماعى المقرر إقامته فى الخامسة مساءً، حيث سيوصل الفريق الأبيض تدريباته الجماعية على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا لمواجهة سموحة فى المباراة التى ستجمع بينهما فى الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها باستاد برج العرب، بالإسكندرية، حيث سيدخل الفريق معسكرًا مغلقا غدًا الأربعاء، بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة ببرج العرب.
اتحاد الكرة يعتمد التشكيل النهائى للجنة الحكام.. اعرف التفاصيل
اعتمدت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، التشكيل النهائى للجنة الحكام بعد إجراء بعض التعديلات عليه، ويضم اللتشكيل كل من وجيه أحمد رئيس اللجنة وعزب حجاج مدير اللجنة، وفى العضوية كل من أيمن دجيش وفهيم عمر ومحمد فاروق ومجدى رزق، على أن يتم الاعلان الرسمى خلال الساعات المقبلة بعد الاستقرار على المسئول المالى للجنة وكذلك أعضاء العلاقات العامة باللجنة.
يرفض الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، المجازفة بإشراك المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق الأبيض، في المواجهة المقبلة أمام سموحة، فى المباراة المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء بعد غد الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، والتي ستقام على ستاد برج العرب فى الإسكندرية، لذا يحرص الجهاز الفنى للأبيض على تأهيل اللاعب بأفضل صورة من الإصابة التي لحقت به في العضلة الضامة.
كارتيرون يدرس الدفع بكاسونجو أساسيا أمام سموحة
يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك الدفع بالكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق الأول في التشكيل الأساسى للفريق أمام سموحة، في المباراة المقرر إقامتها الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ25 للدورى، والتى ستقام على استاد برج العرب.
كانت هذه تفاصيل خبر 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.