شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تطور مراكز شباب القرى الأكثر احتياجاً بالجمهورية بـ120 مليون جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعاً موسعاً مع مسئولي ملف تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بمراكز الشباب ، تلك المبادرة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة المعيشية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة ، والتى تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا، وبخاصة فى القرى.

تناول الاجتماع بين وزير الشباب و الرياضة ومسئولي ملف مبادرة "حياة كريمة" آلية تنفيذ المبادرة في القري الاكثر احتياجاً بالجمهورية للمضى قدماً في أعمال التنفيذ المطلوبة ، ولفت الدكتور أشرف صبحى إلى موافقة المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبالتنسيق والتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية علي توفير 120 مليون جنيه بغرض تطوير عدد 54 مركز شباب فى 8 محافظات تتمثل فى "البحيرة ، الدقهلية ، المنيا، قنا، سوهاج، اسيوط ، أسوان، القليوبية"، وذلك خلال العام المالى الحالى ٢٠٢٠/٢٠٢١.

وأكد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي على متابعة ملف تطوير مراكز الشباب وتوفير كل المستلزمات المطلوبة بها بإعتبارها متنفس للنشء والشباب لممارسة مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية بها ، علاوة على تطوير الأداء على المستوي الإداري بمراكز الشباب لتحقيق الأهداف المرجوة.