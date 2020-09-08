شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تطور مراكز شباب القرى الأكثر احتياجاً بالجمهورية بـ120 مليون جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعاً موسعاً مع مسئولي ملف تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بمراكز الشباب ، تلك المبادرة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة المعيشية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة ، والتى تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا، وبخاصة فى القرى.
تناول الاجتماع بين وزير الشباب و الرياضة ومسئولي ملف مبادرة "حياة كريمة" آلية تنفيذ المبادرة في القري الاكثر احتياجاً بالجمهورية للمضى قدماً في أعمال التنفيذ المطلوبة ، ولفت الدكتور أشرف صبحى إلى موافقة المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبالتنسيق والتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية علي توفير 120 مليون جنيه بغرض تطوير عدد 54 مركز شباب فى 8 محافظات تتمثل فى "البحيرة ، الدقهلية ، المنيا، قنا، سوهاج، اسيوط ، أسوان، القليوبية"، وذلك خلال العام المالى الحالى ٢٠٢٠/٢٠٢١.
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