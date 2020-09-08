الامارات | الاتحاد الإسباني يهدد بعرقلة انطلاق "الليغا"

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإسباني يهدد بعرقلة انطلاق "الليغا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ماركا" اليوم عن أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم وضع عقبة كبيرة في وجه انطلاق الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "الليغا"، حيث شدد على أنه لن يسمح بخوض مباريات الدوري في "الجمعة" و"الإثنين"، وهما يومان أضافتهما رابطة الدوري الإسباني إلى روزنامة الموسم الجديد.

وقالت إن الاتحاد منح موافقة سابقة لإقامة المباريات في هذين اليومين مضطرا، وحتى يتم استكمال الموسم المنصرم بسبب جائحة فيروس كورونا. وأنه في الوضع الطبيعي لن يقبل بخوض مباريات في الجمعة والاثنين. ومع هذا التطور الجديد، بات انطلاق الموسم الجديد في محل شك كبير، خاصة وأنه كان متوقعا انطلاقه الجمعة المقبل من خلال مباراة بين أتلتيك بلباو وغرناطة.

وأكدت الصحيفة أن اجتماعا سيعقد بين الطرفين لحل هذا الإشكال، مؤكدة أن الأمور ستتجه إلى الأيام الاعتيادية (السبت والاحد - الأربعاء والخميس)، وأن الجمعة والإثنين تترك فقط للمباريات الطارئة.

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