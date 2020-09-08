الامارات | ديوكوفيتش يدافع عن "ضحيته" في بطولة أميركا المفتوحة للتنس.. ويدعو أنصاره لدعمها

شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش يدافع عن "ضحيته" في بطولة أميركا المفتوحة للتنس.. ويدعو أنصاره لدعمها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حث الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا اليوم أنصاره على "دعم ورعاية" حكمة الخطوط، التي كانت ضحية لضربته "المتهورة"، والتي تسببت في إقصائه من ثمن نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، إحدى البطولات الأربع الكبرى، وذلك بعدما كانت الاخيرة هدفا لهجمات على الشبكات الاجتماعية.

وشكر ديوكوفيتش في تغريدة على تويتر أنصاره على رسائلهم الإيجابية، مشددا على أن الحكمة التي أصيبت في حلقها بعد ضربته المتهورة، "لم ترتكب أي خطأ"، على عكس المنتقدين الذين يتهمونها بالمبالغة في طبيعة إصابتها بسقوطها على الأرض.

وكتب ديوكوفيتش (33 عاما) "تذكروا أيضا، من فضلكم، أن حكمة الخطوط التي أصيبت بالكرة، نحتاج أيضا إلى دعم مجتمعنا". وأضاف "لم ترتكب أي خطأ على الإطلاق. أطلب منكم أن تبقوا مهذبين معها وأن تدعمونها خلال هذا الوقت".

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وأقصي ديوكوفيتش الذي كان يسعى الى لقبه الكبير الـ18 والاقتراب من منافسيه الاسباني رافايل نادال (19) والسويسري روجيه فيدرر (20)، بسبب هذه الحادثة في مباراته ضد الإسباني بابلو كارينو بوستا، علما بأنه اعتذر لاحقا عن سلوكه للمنظمين.

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