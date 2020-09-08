شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط: تغريم مرتضى 100 ألف جنيه والقيعي 50 ألفا بسبب انتقاد الحكام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك وعدلي القيعي مستشار التسويق والاستثمار في الأهلي بسبب انتقاد الحكام. وقررت لجنة الانضباط توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. وعقوبة أخرى قدرها 50 ألف جنيه على عدلي القيعي مستشار التسويق والاستثمار في الأهلي. بالإضافة إلى 10 عقوبات على أشخاص آخرين وجميع العقوبات بسبب الهجوم على الحكام في الفترة الماضية وهم خالد مهدي توبيخ أمير مرتضى حفظ فرج عامر 50 ألف سعيد لطفي غرامة مالية 50 ألف جنيه طارق يحيي غرامة مالية 50 ألف جنيه طارق هاشم توبيخ Advertisements طلعت يوسف حفظ امير عزمي 3 مباريات حسام حسن 3 مباريات ماجد سامي اللجنة القادمة الوضع في مصر

اصابات 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

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