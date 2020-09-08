أحمد بلال ينتقد فرحة جماهير الأهلي بهدف «طاهر»‏

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد أحمد بلال، مهاجم وهداف الأهلي السابق، الفرحة المبالغة لجماهير النادي الأحمر بهدف طاهر محمد طاهر بقميص المقاولون العرب في شباك دجلة بمنافسات الدوري الممتاز. وكان الأهلي قد أعلن تعاقده مع طاهر رسمياً بدايةً من الموسم الكروي المقبل. وكتب بلال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:«هو طاهر محمد طاهر لعب مع الأهلي النهاردة في الماتش؟». وأوضح:«إيه كل الفرحة دي إنه جاب جول في دجلة؟، يا جماعة إحنا النادي الأهلي مش كدة». وكان طاهر في أول ظهور له مع المقاولون عقب التوقيع للأهلي قد سجل بقميص الذئاب في شباك دجلة بمباراة الجولة 25 للدوري الممتاز، والتي حسمها التعادل الايجابي. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

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