شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات لضم لاعبين جدد لقطاع الناشئين بالزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيمت، اليوم، بمجمع ملاعب الناشئين بنادي الزمالك، تجارب لتقييم وانتقاء لاعبين جدد من أجل الانضمام للفرق المختلفة والبراعم بالنادي.

وجاءت الاختبارات للاعبين مواليد ٢٠٠٠، ٢٠٠١، ٢٠٠٢، ٢٠٠٣، ٢٠٠٤، ٢٠٠٥، في حضور طارق يحيى، رئيس قطاعات الكرة، ومدحت عبدالهادي، نائب رئيس القطاعات، وغانم سلطان، رئيس لجنة اكتشاف المواهب، وعادل المأمور، المدير الفني لحراس المرمى بالقطاع، وأحمد سمير، مدير قطاع الناشئين، وأحمد عبدالحليم، وحمادة عبداللطيف، ومصطفى نجم وعفت نصار وسعيد لطفي، ومدربي الفرق المختلفة بالقطاع.

يذكر أن مجلس إدارة النادي، برئاسة المستشار مرتضى منصور، يولي اهتماما كبيرا بقطاع الناشئين بالنادي.