شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله السعيد يعلق على انضمام رمضان صبحي لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق عبدالله السعيد، صانع ألعاب فريق نادي بيراميدز على انضمام رمضان صبحي لصفوف الفريق، قادماً من هيدرسفيلد الانجليزي عقب نهاية اعارته للأهلي. وحرص السعيد على تهنئة رمضان صبحي بالانضمام لبيراميدز من خلال حسابه الرسمي بإنستجرام. ونشر السعيد عبر حسابه صورة رمضان صبحي معلقاً عليها:«مرحباً أخي». وكان السعيد قد انضم لبيراميدز في يناير من عام 2019 من أهلي جدة السعودي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

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