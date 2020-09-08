شكرا لقرائتكم خبر عن «يد مصر» تعود للغردقة غدًا استعدادًا للمونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغادر بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد غدا الأربعاء إلى الغردقة لخوض ثاني المعسكرات استعدادا لخوض بطولة العالم لليد التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 13- 31 يناير 2021.

ونقل اتحاد اليد برئاسة هشام نصر معسكر المنتخب من الإسماعيلية إلى الغردقة بتوصية من الجهاز الفني ولاعبي الفراعنة بعد نجاح المعسكر الأول بمدينة البحر الأحمر.

وجاء طلب اللاعبين بنقل المعسكر إلى الغردقة بعد نجاح المعسكر الأول الذي أقيم بأحد فنادق مجموعة الباتروس، حيث تم توفير كل سبل الراحة للاعبين خلال المعسكر الأول، مما دفعهم لطلب نقل المعسكر من الإسماعيلية.

ويسعى روبرتو جارسيا باروندو، المدير الفني للفراعنة، لرفع الحالة البدنية للفريق بعد فترة توقف طويلة وصلت إلى 5 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

ووافق مجلس إدارة اتحاد اليد على طلب لاعبي الفراعنة بنقل المعسكر إلى الباتروس آكوا فیستا بالغردقة في الفترة من 9 إلى 23 الشهر الجاري لتوفير كل سبل الراحة خلال استعدادات اللاعبين للحدث العالمي.

وأسفرت قرعة بطولة العالم لليد عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة السابعة رفقة منتخبات السويد والتشيك والمتأهل من أمريكا الجنوبية.

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