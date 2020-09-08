انتر ميلانو يصدم برشلونة بشأن لاوتارو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

اقترب نادي إنتر ميلانو الايطالي من الحفاظ على خدمات الدولي الارجنتيني ​لاوتارو​ مارتينيز خلال الموسم المقبل.



ويحظى نجم التانغو بتقدير كبير لدى مسؤولي ​برشلونة​، الذين سبق أن قدموا أكثر من عرض لحسم الصفقة هذا الصيف.

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وبحسب صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن الإنتر استدعى وكلاء لاوتارو مؤخرًا، لمناقشة توقيع اللاعب على عقد جديد.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على استمرار مارتينيز مقابل حصوله على راتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو، بالإضافة لإلغاء بند الشرط الجزائي.

واضافت الصحيفة، أن تجديد عقد لاوتارو مع النيراتزوري سيتم الإعلان عنه في نهاية الميركاتو الصيفي الجاري.