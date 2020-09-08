محادثات بين تشيلسي وكريستال بالاس بشأن باتشواي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن نادي ​كريستال بالاس​ يجري محادثات مع ​تشيلسي​ بشأن التعاقد مع المهاجم ميتشي ​باتشواي​ على سبيل الإعارة لمدة موسم.

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وقد انتقل المهاجم البلجيكي، الذي من المتوقع أن يوقع على تمديد عقده مع تشيلسي لمدة 12 شهرًا، إلى سيلهورست بارك على سبيل الإعارة للنصف الثاني من موسم 2018/2019، عندما سجل ستة أهداف في 13 مباراة.

لكن تراجع باتشواي إلى المركز الرابع في ترتيب مهاجمي تشيلسي خلف تيمو فيرنر وأوليفييه جيرو وتامي أبراهام.

ولم يلعب دقيقة واحدة تحت قيادة فرانك لامبارد بعد مشاركته في مباراة بورنموث في 29 شباط.