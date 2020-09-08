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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جنوى يحدد عرضه للتعاقد مع امين يونس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020
أكد موقع كالتشيو ميركاتو ان نادي جنوى عرض على نادي نابولي مبلغ 10 مليون يورو مقابل التعاقد مع النجم الالماني صاحب الأصول اللبنانية أمين يونس.
وأشار الموقع إلى أن يونس وافق على خطوة الإنتقال إلى جنوى، وأن المدرب جينارو غاتوزو أكد له أنه لن يكون ضمن حساباته للموسم المقبل.
ويلعب يونس صاحب الـ26 عاما في صفوف نادي نابولي منذ عام 2018 قادما من اياكس، لكنه لم يشارك سوى في 27 مباراة مع البارتينوبي، وعانى كثيرا من الاصابات خلال هذه الفترة.
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