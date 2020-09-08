جنوى يحدد عرضه للتعاقد مع امين يونس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

أكد موقع كالتشيو ميركاتو ان نادي جنوى عرض على نادي ​نابولي​ مبلغ 10 مليون يورو مقابل التعاقد مع النجم الالماني صاحب الأصول اللبنانية ​أمين يونس​.



وأشار الموقع إلى أن يونس وافق على خطوة الإنتقال إلى جنوى، وأن المدرب جينارو غاتوزو أكد له أنه لن يكون ضمن حساباته للموسم المقبل.

ويلعب يونس صاحب الـ26 عاما في صفوف نادي نابولي منذ عام 2018 قادما من اياكس، لكنه لم يشارك سوى في 27 مباراة مع البارتينوبي، وعانى كثيرا من الاصابات خلال هذه الفترة.