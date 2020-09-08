راموس.. 15 عاماً من الإبداع في ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

بدأت القصة بين ريال مدريد وسيرجيو راموس، في ذلك اليوم، تم تقديم لاعب كرة قدم استثنائي في سانتياغو برنابيو أصبح بعد 15 عاماً، ركيزة أساسية للفريق، وأسطورة في النادي. الآن، يُقبل راموس على موسمه 16 باللون الأبيض مرتدياً بكل فخرً شارة الكابتن، جاء أول ظهور رسمي لراموس بعد يومين من تقديمه، في 10 سبتمبر (أيلول) 2005، في سانتياغو برنابيو ضد سيلتا فيغو. وخاض راموس 650 مباراة حتى الآن، ما يجعله رابع لاعب بأكبر عدد من المباريات في تاريخ ريال مدريد، ولا يتقدمه في الترتيب سوى راؤول (741)، وكاسياس (725)، وسانشيز (710). وعززت أسطورته في النادي أهدافه الحاسمة في نهائيي دوري أبطال أوروبا (2014 و 2016)، وكأس السوبر الأوروبي (2016)، وكأس العالم للأندية (2014 و 2018)، بالإضافة إلى ذلك، حقق في الموسم الماضي أفضل موسم تهديفي له وفي جعبته 90 هدفًا. لا تقتصر ريادته على الدفاع المدريديستا، فهو أيضا قائد المنتخب الوطني واللاعب الأكثر مشاركة في المباريات الدولية. حقق سيرجيو راموس رقماً قياسياً استثنائياً في النادي إذ توّج بـ22 لقباً: دوري أبطال أوروبا (4)، كأس العالم للأندية (4)، كأس السوبر الأوروبي (3)، الدوري الإسباني (5)، كأس الملك (2) وكأس السوبر الإسباني (4).

