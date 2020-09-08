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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقارير: اليوفي يقترب من تمديد عقد ديبالا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020
يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي لانهاء جميع الإجراءات الخاصة لتمديد عقد الدولي الارجنتيني باولو ديبالا مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة.
ويعد ديبالا أحد أفضل اللاعبين في السيدة العجوز، ونجح في الموسم الماضي بالحصول على جائزة الأفضل في بطولة الدوري 2019/2020.
ويعمل اليوفي على تمديد عقد ديبالا لخمس مواسم مقابلة حتى حزيران 2025، مع زيادة قيمة راتبه السنوي الذي قد يتجاوز 10 ملايين يورو في الموسم الواحد.
يذكر أن ديبالا يتعافى من إصابة عضلية تعرض لها في مباراة دور الـ16 أمام أولمبيك ليون، وهي التي ستجبره على الغياب عن افتتاح الدوري الإيطالي أمام سامبدوريا.
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