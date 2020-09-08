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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل كوتينيو يستبعد عودته إلى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020
استبعد وكيل فيليب كوتينيو، كيا جورابشيان، عودة نجم ليفربول السابق إلى الدوري الإنكليزي الممتاز.
وقال جورابشيان: "اتصل به كومان مباشرة بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا مع بايرن، في اليوم التالي، وأخبره أنه ضمن خططه ويرغب في عودته. كان من المقرر أن يعود في 7 أيلول لكنه في الواقع عاد في بداية أيلول لأنه لم يكن يريد أن يفقد لياقته، وكان يتدرب مع برشلونة".
وأضاف: "كل الدلائل تشير إلى حقيقة أن برشلونة قد تغير بشكل كبير، أرادوا المضي قدمًا من العام الماضي، مع لاعبين مثل كوتينيو، عثمان ديمبيلي وأنطوان غريزمان".
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