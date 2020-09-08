الانتر يعلن ضم الصربي كولاروف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

أعلن نادي ​الانتر​، عبر موقعه الرسمي، عن التعاقد مع النجم الصربي ​أليكسندر كولاروف​، قادما من نادي ​روما الايطالي​.



وكلفت الصفقة نادي الانتر مبلغ 1.5 مليون يورو، بالاضافة إلى 500 ألف يورو كحوافز.

Advertisements

ووقع صاحب الـ35 عاما على عقد لعام واحد مع النيراتزوري، قابل للتجديد لعام آخر، مع راتب 3 مليون يورو.

ولعب كولاروف في صفوف روما لثلاثة مواسم، قادما من نادي مانشستر سيتي الانكليزي، وسبق وأن لعب في ​الدوري الايطالي​ كذلك مع لاتسيو.

وجاء تعاقد الانتر مع كولاروف بطلب من قبل المدرب انتونيو كونتي.