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الانتر يعلن ضم الصربي كولاروف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

أعلن نادي ​الانتر​، عبر موقعه الرسمي، عن التعاقد مع النجم الصربي ​أليكسندر كولاروف​، قادما من نادي ​روما الايطالي​.

وكلفت الصفقة نادي الانتر مبلغ 1.5 مليون يورو، بالاضافة إلى 500 ألف يورو كحوافز.

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ووقع صاحب الـ35 عاما على عقد لعام واحد مع النيراتزوري، قابل للتجديد لعام آخر، مع راتب 3 مليون يورو.

ولعب كولاروف في صفوف روما لثلاثة مواسم، قادما من نادي مانشستر سيتي الانكليزي، وسبق وأن لعب في ​الدوري الايطالي​ كذلك مع لاتسيو.

وجاء تعاقد الانتر مع كولاروف بطلب من قبل المدرب انتونيو كونتي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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