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يوفنتوس مصمم على اتمام صفقة نجم اتلتيكو مدريد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

يعمل نادي ​يوفنتوس​ الايطالي بكل قوة خلال الميركاتو الصيفي، للتعاقد مع مهاجم جديد يلعب الى جوار نجم البيانكونيري.

وكان أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس الجديد، قد اعلن خروج المهاجم الارجنتيني غونزالو هيغواين من حساباته، لذا يبحث النادي عن تعويضه بصفقة جديدة.

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ووفقًا لصحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس مصر على استعادة مهاجمه السابق ألفارو ​​ من أتلتيكو مدريد.

وأوضحت أن النادي الايطالي يعمل على إغراء الاتلتي من خلال ادخال الجناح البرازيلي دوغلاس ​كوستا​ في الصفقة.

وذكرت الصحيفة، أن رغم سعي أتلتيكو سابقًا لضم كوستا، إلا أن اللاعب لا يقنع حاليًا مسؤولي الروخي بلانكوس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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