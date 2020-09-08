يوفنتوس مصمم على اتمام صفقة نجم اتلتيكو مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

يعمل نادي ​يوفنتوس​ الايطالي بكل قوة خلال الميركاتو الصيفي، للتعاقد مع مهاجم جديد يلعب الى جوار كريستيانو رونالدو نجم البيانكونيري.



وكان أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس الجديد، قد اعلن خروج المهاجم الارجنتيني غونزالو هيغواين من حساباته، لذا يبحث النادي عن تعويضه بصفقة جديدة.

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ووفقًا لصحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس مصر على استعادة مهاجمه السابق ألفارو ​موراتا​ من أتلتيكو مدريد.

وأوضحت أن النادي الايطالي يعمل على إغراء الاتلتي من خلال ادخال الجناح البرازيلي دوغلاس ​كوستا​ في الصفقة.

وذكرت الصحيفة، أن رغم سعي أتلتيكو سابقًا لضم كوستا، إلا أن اللاعب لا يقنع حاليًا مسؤولي الروخي بلانكوس.