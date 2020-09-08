شكرا لقرائتكم لجنة الرياضة توصى بتحويل اختفاء كئوس من اتحاد الكرة إلى النيابة العامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوصت اللجنة التى تم تشكيلها من جانب أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، للتحقيق فى اختفاء كؤوس من مقر اتحاد الكرة، بتحويل الملف إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق فيه، وبالتالى تحويل مسئولى الجبلاية للتحقيق فى النيابة، لمعرفة المسئول عن اختفاء هذه الكئوس.

علم "الخليج 365" أن الأسباب التى جعلت اللجنة توصى بتحويل مسئولى اتحاد الكرة إلى النيابة العامة هو عدم ثبوت الكؤوس فى الأوراق الخاصة بالجرد بعد عام 2013، وهو ما يجعل الغموض مسيطر على أمر الاختفاء، إضافة إلى عدم وجود سوى 4 كؤوس فى مقر الجبلاية، بينما لم يستدل على كأس بطولة 2010 .

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كان أشرف صبجى قد شدد أن الأمر إما يتم حله إداريا أو تحويله إلى النيابة العامة، حال أوصت اللجنة بذلك، خاصة وأن الوزارة شكلت لجنة متعددة حيث تضم الرقابية والقانونية والفنية للوقوف على الملابسات من كل الجهات، مشيرا إلى أن الوزارة لا تفرق فى تنفيذ الإجراءات بين الأسماء أو الكيان وهذا دور الوزارة.

وكان الإعلامى أحمد شوبير قد فجر مفاجأة فى برنامجه على قناة أون تايم سبورت، عندما أعلن عن فقدان خزائن اتحاد الكرة لعدد من الكؤوس أبرزها كأس أمم أفريقيا 2010. وبناء عليه تقرر تشكيل اللجنة والتى رصدت كواليس الاختفاء .