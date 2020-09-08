شكرا لقرائتكم إسلام صلاح ينضم لمعسكر المصرى ببرج العرب استعدادا لمواجهة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم اسلام صلاح قائد وكابتن الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر اليوم في معسكر الفريق المقام حاليًا ببرج العرب والذى يستعد من خلاله الفريق البورسعيدى لمواجهة بيراميدز فى الجولة الـ26 بالدورى بعد غدا الخميس .

جاء هذا القرار بعد التنسيق الذي تم بين مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية وعلي ماهر المدير الفني للفريق الأول وعبد الظاهر السقا المدير الرياضي ، وذلك لرغبتهم جميعا في استغلال وجود اللاعب بالفريق بالمعسكر لبث الثقة ورفع الروح المعنوية لزملائه اللاعبين خلال الفترة المقبلة والتي تستلزم تكاتف الجميع من ناحية وكذلك لاستمرار تأهيله تحت قيادة الجهاز الطبي للفريق استعدادًا للموسم الجديد من ناحية أخرى.

كان إسلام صلاح قد انتظم خلال الأشهر الماضية في برنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الكابتن أحمد سامح أخصائي التأهيل وذلك بعد تعرض اللاعب للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

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من ناحية أخرى، عاد عماد فتحى صانع ألعاب المصرى البورسعيدى للتدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه تماما من الإصابة بالرباط الصليبى التى أبعدته عن صفوف الفريق منذ نهاية الموسم الماضى.

كان مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية حرص على زيارة معسكر الفريق المغلق بمقر إقامته بأحد فنادق برج العرب وذلك قبل 24 ساعة من المواجهة المرتقبة امام إنبى فى الجولة الـ25 للدورى.

وخلال الاجتماع الذي عقد بإحدى قاعات الفندق قام سمير حلبية بالشد من أزر اللاعبين والجهاز الفنى قبل مباراة الغد، مؤكدا ثقته الكاملة في قدرة الجهاز الفني على قيادة اللاعبين لتحقيق الفوز فى مباراة الغد والعودة إلى مسيرة الانتصارات ، معربا عن ثقته الكاملة فى إمكانات لاعبى المصرى وخبراتهم الكبيرة والتي سيكون لها دورا كبيرا فى الخروج من الكبوة الحالية، مضيفا أن مجلس إدارة النادي ومعه جماهير المصرى العظيمة مستمرين فى مؤازرة الفريق وبكل قوة حتى يعود الفريق لمكانه الطبيعى وسط الكبار بجدول المسابقة.