شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يعقد اجتماعا موسعا مع مسئولى ملف تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اجتماعاً موسعاً مع مسئولى ملف تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بمراكز الشباب، تلك المبادرة التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة المعيشية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، والتى تسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا، وبخاصة فى القرى.

تناول الاجتماع بين وزير الشباب والرياضة ومسئولى ملف مبادرة " حياة كريمة" آلية تنفيذ المبادرة فى القرى الاكثر احتياجاً بالجمهورية للمضى قدماً فى أعمال التنفيذ المطلوبة، ولفت الدكتور أشرف صبحى إلى موافقة المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبالتنسيق والتعاون مع وزارتى التخطيط والتنمية المحلية على توفير 120 مليون جنيه بغرض تطوير عدد 54 مركز شباب فى 8 محافظات تتمثل فى ":البحيرة، الدقهلية، المنيا، قنا، سوهاج، اسيوط، أسوان، القليوبية"، وذلك خلال العام المالى الحالى 2020/2021.

وأكد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى على متابعة ملف تطوير مراكز الشباب وتوفير كل المستلزمات المطلوبة بها بإعتبارها متنفس للنشء والشباب لممارسة مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية بها، علاوة على تطوير الأداء على المستوى الإدارى بمراكز الشباب لتحقيق الأهداف المرجوة.