شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يوافق على طلبات وجيه أحمد بإضافة عنصرين جديدين للجنة الحكام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق مسئولو اتحاد الكرة، على طلب وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام بإضافة عنصرين جديدين لتشكيل اللجنة.. وطلب وجيه أحمد ضم سيد مراد نائبا لرئيس اللجنة الفنية، ومجدى القاضي، وهو ما وافق عليه اتحاد الكرة بجانب أيمن دجيش وفهيم عمر ومجدى رزق ومحمد فاروق وجمال صدقي، كما تقرر تكليف صلاح برى بمهمة المستشار القانونى للجنة الحكام بدلا من جمال صدقى الذى تم اختياره عضوا باللجنة.

وفى السياق ذاته، رشحت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة 25 حكما مساعدا للحصول على رخصة تقنية الفيديو خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن الـ52 حكما الحاصلين على الرخصة جميعم حكام ساحة، وهو ما لا يمنحهم الفرصة لحسم حالات الجدل فى لعبات التسلل كما حدث فى هدف وادى دجلة أمام الأهلى فى المباراة الأخيرة فى الدورى وتم إلغائه بقرار من جهاد جريشة بعد اللجوء للفار.

وفى وقت سابق، قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق أن هدف وادى دجلة فى شباك الأهلى الذى ألغاه جهاد جريشة بعد اللجوء إلى تقنية الـ"var كان غير صحيح خاصة بعدما شهدت الواقعة جدلا تحكيميا كبيرا .

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وأكد رئيس لجنة الحكام السابق فى تصريحات تليفزيوينة لقناة "أون تايم سبورتس 1"، إنه كان يرفض التحليل التحكيمى خلال الفترة الماضية حتى لا يصنفه الناس أو يتهموه بالانتماء إلى أندية معينة.

وأرجع عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق، أسباب مشاكل تطبيق تقنية الفار فى الدورى المصرى لقصر مدة تدريب الحكام على استخدام التقنية الجديدة، وقال عصام عبد الفتاح فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "الحكام فى مصر تدربوا على تقنية الفار لمدة 38 يوماً فقط، رغم أن المدة اللازمة للتدريب هى ستة أشهر، لذا تحدث حالياً بعض المشاكل."

وأضاف عصام عبد الفتاح "لابد أن نكثف كورسات التدريب للحكام على تقنية الفار وسبل تطبيقها بنجاح دون أى أزمات، مثلما حدث فى الوسط الكروى مؤخراً، وهذا يتطلب أيضاً عقد محاضرات تثقيف وتوعية ليس فقط للحكام وإنما أيضاً للإعلاميين والجمهور حتى تتضح الصورة للجميع ولا يحدث الجدل الدائر حالياً".