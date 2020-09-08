شكرا لقرائتكم لجنة الانضباط باتحاد الكرة تغرم عدلى القيعى وطارق يحيى 50 ألف جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، توقيع غرامة مالية على عدلى القيعى مستشار التسويق بالنادى الأهلى قدرها 50 ألف جنيه، ونفس الأمر بالنسبة لطارق يحيى مدير قطاع الناشئين بنادى الزمالك بسبب هجومهم على لجنة الحكام وتقديم مذكرة ضدهم من جانب لجنة الحكام.
كما قررت اللجنة توقيع غرامة مالية على فرج عامر رئيس نادى سموحة قدرها 50 ألف جنيه لهجومه على الحكام، مع توبيخ خالد مهدى مدير الكرة بالانتاج الحربى ، بينما قررت حفظ الشكوى المقدمة ضد طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى.
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