شكرا لقرائتكم أحمد حسن: أتمنى رؤية رمضان صبحي فى مكانة محمد صلاح وأرفض حركة المكايدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن يرى رمضان صبحي لاعب بيراميدز الجديد فى نفس مكانة محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي.

وقال عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "رمضان صبحى قام بعمل حركة خلال التصوير أغضبت البعض، لم يكن لها داعٍ مطلقا"، خاصة أن جمهور الأهلى كان يرى أن اللاعب له مستقبل كبير وكان هناك آمال عليه، لكن "المكايدة" أمر غريب".

وأضاف أحمد حسن :" نحن فى عالم الاحتراف، وكان يجب عليه أن يصرح بالأسباب الحقيقة وراء انتقاله لنادى بيراميدز، الأهلى منظومة احترافية أيضا ومن أفضل الأندية فى مصر"، والأهلى وبيراميدز يفكران بشكل جيد، وليس من العيب أن يذكر الأسباب، لكن تصريحه بشأن انضمامه ليس بسبب الأمور المالية لم يكن موفق يجب أن يكون هناك وعى فى التصريحات، ليس عيبا أن يقول عرض بيراميدز هو الأفضل ماليا".

وتابع الصقر تصريحاته: "هل بعد كل التدعيمات سيلعب فى الكونفدرالية أيضا الموسم القادم؟، خاصة أن الزمالك أصبح قريبا من المركز الثاني".

كما أكد أحمد حسن أن نادى بيراميدز يتفاوض مع محمد إبراهيم لاعب وسط فريق مصر المقاصة، وقال: "محمد إبراهيم يلعب فى مكان عبدالله السعيد وهناك إبراهيم عادل، فى نفس المركز".

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وأوضح:" الأهلى أيضا فى مفاوضات مع محمد إبراهيم، وطلب منه مسئولو القلعة الحمراء، التوقيع على ورقة رغبة من أجل الانضمام للفريق، خاصة فى ظل منافسة بيراميدز على ضمه"، والأهلى لا يريد أن يدخل فى منافسة مع بيراميدز على ضم أى لاعب، لذلك فأنه يسعى لحسم صفقة محمد إبراهيم والحصول على ورقة رغبة من اللاعب".

وواصل: "موضوع تكتل اللاعبين فى المراكز دخل بيراميدز ظاهرة غير صحية، والفريق يحتاج إلى دعم فى الخطوط الخلفية، والفريق فى حاجة للتعاقد مع مدير فنى قوى خلال الموسم القادم".

وأضاف:" بيراميدز يفاوض أيضا كريم طارق جناح فريق طلائع الجيش والمعار من بتروجت، وهو نفس مركز رمضان صبحي"، كما فتح مسئولى بيراميدز باب المفاوضات مع يوسف أوباما لاعب الزمالك، ومعروض عليه، واللاعب قد يرحل عن الزمالك وينتقل فى الموسم المقبل، خاصة أن عقده يتبقى فيه موسم واحد".

وأردف:" بيراميدز لن يستطيع أحد منافسته على الصفقات فى ظل العروض المالية الكبيرة التى يقدمها".