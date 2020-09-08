«هي مصر فيها احتراف؟ الأهلي رجعك وانت مشطب».. لاعبة كرة يد تشن هجوماً عنيفاً على رمضان صبحي: «انتقالك لبيراميدز خيانة»

شنّت لاعبة كرة اليد المصرية رحاب جمعة، المحترفة في صفوف فريق سان جينيان الفرنسي، هجوماً عنيفاً على رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق، والمنضم حديثاً إلى صفوف بيراميدز.

وقالت رحاب جمعة، في تصريحات ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على قناة مصر الأولى: "ده بيقول أنا سبت الأهلي عشان الاحتراف، احتراف ايه اللي بتتكلم عنه، هو مصر فيها احتراف، إحنا هنضحك على بعض".

وأضافت رحاب: "انت قولت عايز أحترف والأهلي خلاك تروح انجلترا، وفشلت والأهلي رجعك ووقفك على رجلك، ولما بدأت تشم نفسك بسبب الأهلي، بدأ يتفاوض برا، ده مش حقه طبعاً".

وواصلت اللاعبة المصرية هجومها على رمضان قائلة: "إنت كنت مشطب كورة، والأهلي هو اللي رجعك لمستواك، مسئولين النادي يقولولك انت معانا فتقولهم أيوة، تروح تتفاوض مع بيراميدز من وراهم وتلعب على الطرفين".

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وتابعت: "إزاي تقعد مع كابتن محمود الخطيب والناس الكبيرة دي وبعدين تتفاوض من وراهم، متقوليش اتفاوضت مع بيراميدز في 4 أيام، دي خيانة، احتراف ايه اللي بتتكلم عنه، ده إنت كنت طفل والأهلي اللي عملك".

وأردفت: "انت عضيت الإيد اللي اتمدتلك، دي قلة أصل، أنت كنت دكة ومشطب، بس إحنا الأهلي، يمشي لاعب ونجيب عشرة، هي للدرجادي الفلوس بتعمي عيون الناس؟، الفلوس بتروح وتييجي، اللي بيقعد السمعة وحب الناس".

وأضافت رحاب: "الاحتراف ده لو هيكمل في أوروبا مثلًا، بيراميدز إيه اللي احتراف؟ دي شركة قطاع خاص كمان كام سنة مش هنلاقيها".

واختتمت رحاب تصريحاته بالقول: "هو عقله كان فين؟ محدش عقله؟ الفلوس بتروح وتيجي يا جماعة، هو الأهلي مجوعه يعني؟، هو في لاعب مصري بـ200 مليون، ده أبو تريكة وبركات مكانش فيه الكلام ده أيامهم".

يشار إلى أن بيراميدز أعلن أمس، الإثنين، تعاقده مع رمضان صبحي، قادماً من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، بعقد يمتد لخمسة مواسم.