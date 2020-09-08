محمد اسماعيل - القاهرة - أكد مصدر داخل النادي الأهلي، عدم وجود مفاوضات بين القلعة الحمراء والجزائري يوسف البلايلي لاعب نادي أهلي جدة السعودي.
وشدد المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، على أن ما يتردد في بعض التقارير الصحفية عن المفاوضات مع اللاعب لا أساس له من الصحة.
وجاء حديث المصدر ردًا على ما نشره موقع "كومبيتسيون" الجزائري خلال الساعات الماضية، عن وجود مفاوضات بين الأهلي وجناح أهلي جدة.
وأشار الموقع في تقريره إلى أن البلايلي يمتلك عدد من العروض الأوروبية أبرزها جالاتا سراي التركي، إلى جانب الأهلي المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يوضح لمصراوي.. هل يرغب في ضم البلايلي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.