الأهلي يوضح لمصراوي.. هل يرغب في ضم البلايلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد مصدر داخل النادي الأهلي، عدم وجود مفاوضات بين القلعة الحمراء والجزائري يوسف البلايلي لاعب نادي أهلي جدة السعودي.

وشدد المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، على أن ما يتردد في بعض التقارير الصحفية عن المفاوضات مع اللاعب لا أساس له من الصحة.

وجاء حديث المصدر ردًا على ما نشره موقع "كومبيتسيون" الجزائري خلال الساعات الماضية، عن وجود مفاوضات بين الأهلي وجناح أهلي جدة.

وأشار الموقع في تقريره إلى أن البلايلي يمتلك عدد من العروض الأوروبية أبرزها جالاتا سراي التركي، إلى جانب الأهلي المصري.