طارق حامد يغازل جمهور الزمالك بعد مرور 6 سنوات على انضمامه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعرب طارق حامد لاعب خط وسط نادي الزمالك، عن سعادته بمرور 6 سنوات على انضمامه لصفوف فريق القلعة البيضاء.

وكان الزمالك نجح في الحصول على خدمات اللاعب في 2014 بعقد يمتد لخمس سنوات مقابل 7 مليون جنيه من نادي سموحة.

وكتب طارق حامد تغريدة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "زي انهاردة من ٦ سنين دخلت نادي الزمالك، واحدة من أعظم لحظات حياتي لما لبست تي شيرت الزمالك لأول مرة".

واختتم حامد: "دايماً بحس بالفخر اني منتمي لجمهور كبير زي جمهور الزمالك.. ٦ سنين ومكملين إنجازات مع بعض إن شاء الله".