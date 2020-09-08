كريستيانو رونالدو يطلب الزواج من صديقته جورجينا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، طلب الزواج من صديقته جورجينا رودريجيز.
ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن رونالدو سأل صديقته جورجينا أثناء تناولهما العشاء في إحدى الحفلات في وجود أصدقائهم، إذا كانت ترغب في الزواج منه، ووافقت جورجينا على الزواج منه.
وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن الطرفان لم يتفقان على موعد حفل الزفاف، مؤكدةً على أنه لن يكون في موعد قريب.
واختتمت الصحيفة، بأن رونالدو وجورجينا يخططان لعمل حفل زفاف بسيط يجمع العائلتين فقط.
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