عبد الغني: سأخوض انتخابات الجبلاية.. رمضان "حُر".. ومشكلة مؤمن "نفسية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، إنه سيخوض انتخابات الجبلاية المقبلة، كما تطرق للحديث عن انتقال رمضان صبحي لاعب الأهلي وهدرسفيلد الإنجليزي السابق إلى بيراميدز.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال عبدالغني: "سأخوض انتخابات اتحاد كرة القدم بشكل مستقل".

وأضاف: "الانتخابات سيتم إقامتها بعد خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ولا أعرف من سيخوض انتخابات الجبلاية".

وعن موقفه من انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز، قال: "رمضان لاعب كرة قدم محترف، وهو حر في قراره".

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وتابع: "رمضان له الحق في اختيار النادي الذي يرغب في اللعب بقميصه، سواء كان الاختيار لمصالح مالية أو إدارة محترفة أو من أجل لون القميص".

وواصل: "على الجميع احترام وجهة نظر رمضان، الجماهير تشجع الكيان وليس الأفراد".

وعن دعم مؤمن زكريا لاعب الأهلي، قال عضو الجبلاية السابق: "مشكلة مؤمن نفسية وليست مادية".

وأتم: "لو اللاعب احتاج أي دعم مالي من جنيه إلى مليون فالجميعة جاهزة لذلك".