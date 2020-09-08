كهربا يعود لمران الأهلي الجماعي تحضيرًا للإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

عاد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب النادي الأهلي لخوض التدريبات الجماعية مع الفريق وذلك في إطار التحضير لمباراة الإسماعيلي.

وكان كهربا قد تعرض لغرامة مالية مليون جنيه بسبب أزمة نشبت بينه وبين حارس الفريق محمد الشناوي، كما تم منعه من خوض المران مع باقي العناصر.

وحسبما أفاد مراسل الخليج 365 فإن كهربا عاد للتدريبات الجماعية بعد أن أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات وذلك بعد نهاية الإيقاف المفروض عليه من جانب اتحاد الكرة بعد أزمة مباراة السوبر أمام الزمالك.

وقبل خوض كهربا للمران الجماعي اليوم عقد سيد عبد الحفيظ اجتماعًا مع اللاعب لم يستمر طويلاً قبل أن ينخرط كهرباء في التحضيرات.