مدرب طنطا لمصراوي: عدت لمساعدة الفريق.. و"عشمنا" في ربنا كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا، أنه عاد لتدريب الفريق بسبب مسؤوليته تجاه الفريق، مشيراً إلى أنه سيبذل كل ما لديه ليتجنب الفريق الهبوط من الدوري.

وقال المزين في تصريحات خاصة لمصراوي: "عدت لتدريب نادي طنطا مرة أخرى بسبب مسؤوليتي تجاه الفريق".

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وقرر مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فايز عريبي، عودة أيمن المزين، لتدريب الفريق، خلفا لأحمد سامي، الذي تقدم باستقالته من أجل تدريب نادي سموحة السكندري بعد أيام قليلة من توليه المسؤولية الفنية للفريق.

وأضاف: "أنا مرتبط بنادي طنطا وأحاول مساعدتهم خلال المباريات المتبقية في بطولة الدوري، لأن الفترة القادمة ستكون صعبة للغاية".

واختتم المزين تصريحاته قائلاً: "أرى أن الفترة الثانية لي مع الفريق ستكون صعبة، لأنه يتبقى 9 جولات على نهاية الدوري، وسنحاول بذل كل ما لدينا خلال الفترة القادمة لتجنب الهبوط وعشمنا في ربنا كبير".