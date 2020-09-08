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أحمد سامي يكشف أسباب رحيله عن طنطا وطموحاته مع سموحة

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كشف أحمد سامي، المدير الفني الجديد لنادي سموحة، أسباب رحيله من تدريب طنطا، مشيرًا إلى أنه تم تفسير الأمر بشكل خاطئ.

وقال سامي في تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو": "في البداية أحب أن أوجه الشكر لحمادة صدقي على فترته مع سموحة، فهو مدرب كبير وقدير

واحترمه كثيرًا".

وأضاف: "لدي أحلام وطموحات كبيرة مع نادي سموحة، سأعمل على تحسين وضع سموحة ووضعه في المكان المناسب بالدوري".

وأوضح: "فرج عامر تحدث معي عقب رحيلي عن طنطا، وقال لي لو لم تعتذر عن تدريب

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طنطا لن أتحدث معك من الأساس".

وانتقل مدرب طلائع الجيش السابق للحديث عن نادي طنطا قائًلا: "الموضوع فُسر بشكل خاطئ، رحلت عن طنطا واعتذرت بسبب أن الوضع الحالي في الفريق، فترة أثرت كثيرًا على اللاعبين، لن يستطيعوا خوض مباراة كل يومين".

وتابع: "رأيت أن الأمور ستكون صعبة، الفريق بحاجة لوقت كافي، أبلغتهم اعتذاري عن عدم استكمال مهتمي".

 

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