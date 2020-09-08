أحمد سامي يكشف أسباب رحيله عن طنطا وطموحاته مع سموحة

كشف أحمد سامي، المدير الفني الجديد لنادي سموحة، أسباب رحيله من تدريب طنطا، مشيرًا إلى أنه تم تفسير الأمر بشكل خاطئ.

وقال سامي في تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو": "في البداية أحب أن أوجه الشكر لحمادة صدقي على فترته مع سموحة، فهو مدرب كبير وقدير

واحترمه كثيرًا".

وأضاف: "لدي أحلام وطموحات كبيرة مع نادي سموحة، سأعمل على تحسين وضع سموحة ووضعه في المكان المناسب بالدوري".

وأوضح: "فرج عامر تحدث معي عقب رحيلي عن طنطا، وقال لي لو لم تعتذر عن تدريب

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طنطا لن أتحدث معك من الأساس".

وانتقل مدرب طلائع الجيش السابق للحديث عن نادي طنطا قائًلا: "الموضوع فُسر بشكل خاطئ، رحلت عن طنطا واعتذرت بسبب أن الوضع الحالي في الفريق، فترة كورونا أثرت كثيرًا على اللاعبين، لن يستطيعوا خوض مباراة كل يومين".

وتابع: "رأيت أن الأمور ستكون صعبة، الفريق بحاجة لوقت كافي، أبلغتهم اعتذاري عن عدم استكمال مهتمي".