لجنة وزارة الرياضة توصي بإحالة ملف ضياع كؤوس اتحاد الكرة للنيابة العامة

كشف مصدر باتحاد الكرة، أن لجنة وزارة الشباب والرياضة، والتي زارت اتحاد الكرة للتفتيش في أزمة اختفاء الكؤوس، تتجه لإصدار توصية بإحالة الملف للنيابة العامة.

قال المصدر إن اللجنة ليس من حقها إحالة أشخاص بعينهم للنيابة وإنما يمكنها إصدار توصية بحالة الملف للنيابة، وهنا يحق للنيابة العامة استدعاء أي شخص ترى أنه متورط في

أزمة ضياع الكؤوس من اتحاد الكرة.ومن المنتظر أن تصدر اللجنة تقريرها خلال الساعات القليلة المقبلة.كان اتحاد الكرة أصدر بيانًا عن ضياع الكؤوس قال فيه: "في إطار التطوير الذي يقوم به الاتحاد المصري لكرة القدم حاليًا لمقره الرئيسي ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية ، فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكئوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير".ويجرى حاليًا تحقيق للتأكد من مصير هذه الكوؤس القديمة وهل نجت من عملية حريق ونهب مقر الاتحاد في عام ٢٠١٣ لدى الهجوم عليه من مجموعات الألتراس ، أم راحت ضمن الخسائر التي نجمت عما تعرض إليه المبنى في هذه الواقعة.