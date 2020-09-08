أرسنال يتراجع عن إعارة لاعبه إلى نيوكاسل

تراجعت إدارة آرسنال عن السماح لروب هولدنج بالمغادرة على سبيل الإعارة إلى صفوف نيوكاسل، وذلك لرغبة النادي في الاحتفاظ باللاعب فى الموسم المقبل.

كان من المتوقع أن ينتقل المدافع الشاب إلى صفوف نيوكاسل

الإنجليزي على سبيل الإعارة هذا الأسبوع، وذلك بسبب احتمال عدم مشاركته في الكثير من الدقائق مع الجانرز في الموسم المقبل.

يُذكر أن أرسنال تعاقد مع

المدافع البرازيلي جابرييل وأعاد ويليام صليبا من فترة الإعارة، مما أضاف قدرًا كبيرًا من المنافسة في مركز الدفاع في وجود ديفيد لويز وسوكراتيس وشكودران مصطافي وكالوم تشامبرز.

يظل نيوكاسل مهتمًا باللاعب، البالغ من العمر 24 عامًا، لكن القرار في النهاية يعود إلى أرسنال.