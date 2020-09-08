رسميًا.. إنتر ميلان يضم كولاروف مقبلًا من روما

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء، عن ضم ألكساندر كولاروف لاعب فريق روما السابق فى الميركاتو الصيفي الحالي.

الظهير البالغ من العمر 34 عامًا، انتقل إلى

أنتر ميلان فى ثالث تجاربه فى الدوري الإيطالي ، بعدما لعب في لاتسيو، وروما واستطاع أن يقنع المدرب الإيطالي كونتي بإمكانياته.

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وسبق أن أشارت بعض التقارير على أن كولاروف سينضم إلى نتر ميلان بعقد لمدة موسم واحد، مع خيار التمديد لموسم آخر.

ولعب كولاروف 182 مباراة في الكالتشيو استطاع تسجيل 23 هدفًا، وصناعة 22 آخرين.