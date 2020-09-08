أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء، عن ضم ألكساندر كولاروف لاعب فريق روما السابق فى الميركاتو الصيفي الحالي.
الظهير البالغ من العمر 34 عامًا، انتقل إلىأنتر ميلان فى ثالث تجاربه فى الدوري الإيطالي، بعدما لعب في لاتسيو، وروما واستطاع أن يقنع المدرب الإيطالي كونتي بإمكانياته.
وسبق أن أشارت بعض التقارير على أن كولاروف سينضم إلى نتر ميلان بعقد لمدة موسم واحد، مع خيار التمديد لموسم آخر.
ولعب كولاروف 182 مباراة في الكالتشيو استطاع تسجيل 23 هدفًا، وصناعة 22 آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. إنتر ميلان يضم كولاروف مقبلًا من روما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.