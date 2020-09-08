مهاجم ليفربول يقترب من مزاملة المحمدي وتريزيجيه في أستون فيلا

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن اقتراب ريان برويستر، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، من الانتقال إلى أستون فيلا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وبحسب شبكة سكاي سبورتس، أن برويستر ليس في حسابات يورجن كلوب الموسم المقبل، وأن هناك 6 أندية استفسرتمن ليفربول حول إمكان ضم اللاعب الشاب في الصيف الجاري.
وأوضحت الشبكة العالمية، أن أستون فيلا ونيوكاسل شيفيلد يونايتد يدرسان ضم المهاجم الشاب على سبيل الإعارة، لكن يبدو أن ليفربول يريد بيعاللاعب في الوقت الحالي مع وضع بند في عقده يمكنه من استعادة برويستر.
ويلعب الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه في صفوف أستون فيلا.
وكان بروستر يلعب في صفوف سوانزي سيتي على سبيل الإعارة الموسم الماضي.
وشارك اللاعب الشاب في مباراة ليفربول وأرسنال وأهدر ركلة الجزاء، التي أهدت المدفعجية كأس الدرع الخيرية.
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