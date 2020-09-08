تشيلسي يقترب من التعاقد مع حارس ستاد رينس

يسعى نادي تشيلسي للتعاقد مع ميندي حارس مرمي نادي ستاد رينس الفرنسي لتدعيم صفوف الفريق، إذ يشهد النادي اللندني طفرة كبيرة في الانتقالات الصيفية الجارية بعد التعاقد مع حكيم زياش و تيمو فيرنر وبن تشيلويل ومالانج سار وتياجو سيلفا وكاي هافرتز

ولا يزالون يتطلعون إلى المزيد من الصفقات، في حين تم طرح عدد من اللاعبين للبيع.

وعرضت إدارة تشيلسي مبلغ 14 مليون جنيه استرليني من أجل التعاقد مع الحارس البالغ من العمر 28 عامًا.

انضم ميندي إلى رين قادمًا من ستاد ريمس مقابل 3.5 مليون جنيه إسترليني العام الماضي، لكن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا كان له تأثير كبير في تحسين شكل الفريق في منافسات الدوري الفرنسي، ومن المقرر أن يكلف تشيلسي حوالي 18 مليون جنيه إسترليني.

ويأتي ذلك التعاقد ليثير الشكوك حول مستقبل الحارس الإسباني كيبا.