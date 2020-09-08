الميركاتو الصيفي | صدمة لآرسنال .. برشلونة يقرر الإبقاء على كوتينيو بدورًا جديد

تلقى نادي آرسنال ضربة صادمة، بينما يستعد اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو للبقاء في برشلونة مع خطط رونالد كومان التي تستهدف وضع اللاعب في دور جديد لتحقيق أقصى استفادة منه الموسم المقبل.

قرار كوتينيو بالبقاء مع برشلونة أنهى آمال آرسنال في التعاقد معه، حيث أخبره المدرب الجديد لنادي برشلونة رونالد كومان، بأنه يرغب في بقائه بعدما قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في بايرن ميونيخ، وسجل هدفين في انتصار الفريق البافاري المدوي على حساب برشلونة بنتيجة 8-2، وتوج في نهاية المطاف بلقب دوري أبطال أوروبا.

كان هذا كافيا لإقناع رونالد كومان بقدرات اللاعب البرازيلي صاحب ال28 عاما، الذي انتقل إلى برشلونة في عام 2018، قادما من ليفربول.

ووفقا لصحيفة الماركا الإسبانية أن كوتينيو له مستقبل في برشلونة، ولكن كلاعب وسط ليس بدوره الهجومي المعتاد، حيث سيخضع برشلونة لعملية إحلال وتجديد مع اقتراب رحيل أرتورو فيدال ولويس سواريز، بينما يستمر ليونيل ميسي في النادي على عكس إرادته بسبب الشرط الجزائي.

وكان يأمل فريق آرسنال في أن يكون كوتينيو ضمن صفوفه في الموسم المقبل رفقة زميله البرازيلي ويليان، وأشارت تقارير صحفية إنجليزية أن الطرفين اتفقا على الشروط الشخصية، ولكن يبدو الآن أن إدارة الفريق الإسباني لن يفكروا في بيع كوتينيو إلا إذا تلقوا عرضًا كبيرًا له، وهو ما لا يستطيع آرسنال تحمله، وفي حديثه عن عودته للنادي، قال كوتينيو: “الآن يجب أن أعود إلى برشلونة، أريد أن أعمل بجد لأتمتع بعام رائع”.

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