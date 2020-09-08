الميركاتو الصيفي | بعد مماطلة ليفربول .. المنافسة تشتد على تياجو ألكانتارا

اقتحم برشلونة ومانشستر يونايتد صراع التعاقد مع لاعب خط وسط بايرن ميونخ، الدولي الاسباني “تياجو ألكانتارا” بعد تأخر ليفربول عن حسم الصفقة لصالحه مع بداية الميركاتو الصيفي الجاري،

وينتظر ليفربول بيع لاعبه الهولندي “جورجينيو فينالدوم” لنادي برشلونة من أجل الحصول على سيولة مالية لتمويل صفقة “تياجو ألكانتارا”، إلا أن إدارة النادي الكتالوني قد جست نبض لاعب أكاديمية “لاماسيا” في الأيام القليلة الماضية.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة سيحاول إغراء ألكانترا (29 عام)، في محاولة لإعادته إلى النادي الذي لعب له في الفترة ما بين 2010 و2013 قبل أن يغادره نحو “بايرن ميونخ” في الميركاتو الصيفي 2013.

ويعد فريق مانشستر يونايتد أحد أبرز الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات اللاعب الذي ينتهي عقده الصيف المقبل 2021، إلا أن التوقيع مع الهولندي “دوني فان دي بيك”، قلل من إحتمالية العودة مجددًا إلى خيار التعاقد مع ألكانتارا هذا الصيف.

وحدد بطل دوري أبطال أوروبا في آخر نسخة “بايرن ميونخ” مبلغ 26 مليون جنيه استرليني من أجل التخلي عن خدمات ألكانتارا خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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