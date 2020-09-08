أخبار برشلونة: عجلة التغيير التي يقودها كومان تلاحق أومتيتي

يفكر نادي برشلونة في إيجاد صيغة مناسبة للتخلص من المدافع الدولي الفرنسي “صامويل أومتيتي” خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري.

وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن عجلة تغيير المدير الفني للفريق الهولندي “رونالد كومان” تلاحق أومتيتي الذي قضى أغلب فترات الموسم من على دكة البدلاء.

بعد مجيء كومان إلى برشلونة، غادر الدولي الكرواتي “إيفان راكيتيتش” بعد تسهيل خروجه وعودته لنادي اشبيلية من طرف النادي الكتالوني، والدور يأتي على التشيلي أرتورو فيدال والمهاجم الأوروجوياني لويس سواريز القريب من بطل الدوري الايطالي يوفنتوس.

وشارك أومتيتي في 13 مباراة فقط بالدوري الاسباني الذي خسره برشلونة لصالح الغريم الأزلي ريال مدريد خلال الموسم الماضي 2019-20 حيث استولى مواطنه “كليمونت لينجليت” على المركز الأساسي لفترات طويلة من الموسم.

Advertisements

وعانى أومتيتي من سلسلة إصابات متكررة في الركبة منذ عام 2018 بعد رفضه اجراء عملية جراحية كما اقترحت عليه إداراة النادي حيث كان يهدف إلى المشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا.

وربطت تقارير صحفية إنجليزية المدافع الفرنسي بالإنتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يوجد إهتمام كبير من قبل أندية آرسنال وايفرتون وويست هام ومانشستر يونايتد باللاعب البالغ من العمر 26 عامًا.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في ذات صلة أن المدير الفني لمانشستر يونايتد “أولي جونار سولشاير” مهتم بالتعاقد مع مدافع مميز يشارك بجانب قائد الفريق “هاري ماجواير”، و فكرة التعاقد مجاناً مع أومتيتي قد تغري إدارة الشياطين الحمر للتحرك نحوه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وفي الصحافة الفرنسية تم ربط المدافع الدولي الفرنسي بالعودة إلى ناديه السابق ليون في صفقة الهولندي ممفيس ديباي هدف برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي.

..